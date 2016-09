Frühstückstreffen mit Markus Hirtler

VILLACH. Am am Samstag, 15. Oktober, 9 bis 11.45 Uhr findet im Congress Center, Europaplatz 1 das Frühstückstreffen mit einem Vortrag von Kabarettist Markus Hirtler ("Ermi-Oma") zum Thema "Wie Beziehung gelingen kann" statt.Der Kabarettist Markus Hirtler möchte in seinem Vortrag die Lust auf ein wertschätzendes Miteinander wecken und das Verständnis zwischen den Generationen fördern.Das engagierte Frühstücks-Team bietet mit seinen professionellen RednerInnen spannende und überraschende Einblicke in Themen wie Work-Life-Balance, Integration, Zeitmanagement, Beziehung oder Persönlichkeitsentwicklung.

In einer entspannten Atmosphäre ist Gelegenheit, bei einem ausgezeichneten Frühstück über Lebens- und Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Dies geschieht jeweils durch einen thematischen Fach-Vortrag sowie den persönlichen Erfahrungsbericht einer Frau.Die Frühstückstreffen wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie das Leben durch den Glauben an Jesus Christus gelingen kann. Vorbereitung und Durchführung der Treffen sind überkonfessionell und ehrenamtlich organisiert.Anmeldung unbedingt erforderlich unter 0681/10628422 oder i.mayr@seal-consulting.comVortrag incl. Frühstück: EUR 14,- (bitte direkt vor Ort bezahlen)Kinderbetreuung: freiwillige Spenden. Bitte bei der Anmeldung nachfragen, ob dieses Mal Kinderbetreuung angeboten werden kann.Reichhaltiges Kuchen-Büffet: u.a. Glutenfreier und Diabetiker Kuchen, abwechselnd Müsli oder Obst