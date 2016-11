Villach : VEZ Untere Fellach |

VILLACH. Am Samstag, 3. Dezember um 19 Uhr geht es beim VEZ in der Unteren Fellach, Badstubenweg 75 mit einem Perchten-Event der extraklasse der Oculus Tenedris heiß her.



Außerdem wird eine große Tombola veranstaltet bei der als Hauptpreis ein Tattoogutschein winkt.



Anschließend an die Perchtenshow gibt es eine fette Aftershow-Party direkt am Platz mit beheiztem Zelt und Live DJ.



Kommen Sie doch einfach vorbei.