Geschwisterpaar bringt Kunst ins TART

Über die Künstler

VILLACH. Die Geschwister Michael und Christina Rauch stellen ab Freitag, 10. Februar, 18 Uhr bis einschließlich 9. März ihre Kunstwerke und Filme im "TART - Together Art" in der Widmanngasse 16 aus.Das TART ist ein Raum für künstlerisches Arbeiten, Ausstellungen, Poetrie-Slam´s, Lesungen, Musik, Essen und Trinken im Herzen der Stadt Villach und wird vom Verein "Together" betrieben.Michael Rauter ist 23 Jahre alt, Kindergartenpädagoge vom Beruf und arbeitet abseits davon mit Herz und Seele an verschiedenen künstlerischen Leidenschaften, darunter auch das Malen und Schreiben, welche im Fokus seines Teiles der Ausstellung sind.

Ein Großteil der Werke ist abstrakt gehalten und mit Acryl gemalt. Einige wenige kombinieren Schrift und Bild in einem.Seine Schwester, Christina, ist 21 Jahre alt, Inhaberin der "Filmproduktion Christina Rauch" und wird eine Auswahl ihrer produzierten Kurzfilme in kuscheliger Wohnzimmer-Atmosphäre und im Loop präsentieren.