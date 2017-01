Gute Laune beim Maskenball der FF Puch

PUCH. Die FF Puch lädt am Samstag, 4. Februar ab 19 Uhr zum großen Maskenball in Greifs LandCafe, Krastal-Straße 8 mit Livemusik der Gruppe "DiE Tiger".Kommen Sie vorbei und genehmigen Sie sich z.B. an der Champagner-Theke ein Gläschen um dann, mit einem/r unserer TaxitänzerInnen das Tanzbein zu schwingen.Auch steht ein "Glückshafen" auf dem Programm, bei dem auch die Nichtanwesenden auf Ihre Kosten kommen.

Gewinn-Preise für Anwesende sind u.a. ein Wellnessurlaub für 2 Personen (3 Tage/2 Nächte) all inclusive im Kärnterhof in Bad Kleinkirchheim, ein LED-TV, ein Genusskorb mit Kräuterspezialitäten und Fleisch vom GH Staber in Puch und weitere Überraschungspreise.Gewinn-Preise für Nichtanwesende sind u.a. ein Gutschein von Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia für ein Wochenende für 2 Personen im Wert von € 600,-, ein Partygutschein im Wert von € 150,- von ADEG Winkler in Feffernitz, 4 Raummeter Buchenholz (Meterscheiter) sowie viele kulinarische und nicht kulinarische Überraschungspreise.Verkleidungen sind erwünscht, denn um 23 Uhr werden die besten Masken prämiert und anschließend findet die Verlosung der Gewinnpreise statt.Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Anschaffung neuer Geräte verwendet.Damit Sie sicher nach Hause kommen, steht ein Taxidienst innerhalb der Gemeinde Weißenstein für Sie zur Verfügung.Tischreservierungen/Losverkauf bei Greifs LandCafe unter 04258/20589 und bei allen Kameraden der FF Puch.