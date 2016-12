Händels "Messias" etwas anders - und doch ein Wunder

18.12.2016, 07:04 Uhr

Was es ausgelöst hat

In der Regel bin ich zumindest einmal in der Woche beruflich irgendwo in Österreich unterwegs. So manche Nacht verbringe ich in einem Hotel. Wenn es irgendwie geht, versuche ich jedoch die Reisroute so zu planen, dass ich bei meiner in halb Österreich verstreuten Familie verweilen kann. Vor ein paar Tagen ging es nicht anders, dass wieder einmal ein Hotel herhalten musste. Um nicht einfach allein und an den Computer gefesselt den Abend zu verbringen, kam mir in den Sinn, zu versuchen einen örtlichen Chor zu kontaktieren und einfach zu bitten, bei einer möglicherweise zufälligerweise am selben Abend stattfindenden Probe teilnehmen zu dürfen.

„Der Messias“

Der zweite Versuch klappte und es und ich startete von St. Ruprecht an der Raab Richtung Gleisdorf. Völlig verblüfft über die herrlichen Klänge und Gesänge des dortigen Chorforums durfte ich glücklich - und zugleich etwas überfordert - einige Teile von Händels Messias miterleben. War richtig spannend und eine tolle Erfahrung. Nicht erwartet, nicht geplant und doch ein ungemein sinnvoll verbrachter Abend.Zugleich kam mir eine Geschichte in den Sinn, die mir ein alter Freund im Zusammenhang mit Händels Messias vor nicht allzulanger Zeit auf Englisch zukommen ließ. Es ist über 50 Jahre her, etwas lang, aber ich hab es übersetzt und schreibs auf, damit die Erinnerung daran nicht verloren geht. Wen es interessiert, der liest's und sonst ist nichts verhaut.wurde im Dezember 1965 in Wien aufgeführt(Geschrieben von Clyn D. Barrus - der leider all zu früh verstorben ist)Man würde annehmen, dass die große Musikstadt Wien bringt ausschließlich hervorragende Musiker hervor, aber in unserem kleinen Zweig in der Wiener Böcklinstraße waren nur wenige Personen, die mit einem solchen Talent beschenkt worden sind.Wir hatten einen kleinen Zweigchor bestehend aus fünfzehn bis zwanzig Mitgliedern. Jedoch keinen einzigen Tenor und nur zwei Altstimmen. Wir übten zwar sehr lange und fleißig, um ab und zu in der Abendmahlsversammlung eine Choreinlage zu präsentieren, doch das Produkt unserer Bemühungen war zumeist eher entmutigende. Wir waren froh, wenn sich das alles nicht so anhörte, dass einfach nur völlig peinlich war.Sie können sich wie wir vorstellen, wie wir uns gefühlt haben, als Präsident Mika im Anfang September 1965 zu uns gekommen ist und uns seinen ausdrücklichen Wunsch mitteilte:„Ich möchte, dass ihr zu Weihnachten ein Konzert gebt: Ich möchte dabei von Euch den gesamten „Messias“ von Händel hören. Mit Gesang und Musikbegleitung!“Die wenigen Musiker unter uns, mich selbst eingeschlossen, waren sich ganz sicher, dass Präsident Mika verrückt geworden sein muss. Weihnachten war in 2 ½ MonatenDie Aufgabe war eigentlich unmöglich oder wie die Österreicher zu sagen pflegen: „Das geht nicht!“ Wie konnte Präsident Mika uns nur eine solch verrückte Aufgabe geben. Unbeirrt von unseren zweifelnden und fragenden Blicken teilte er uns mit ernster Miene mit:Ich habe bereits alle notwendigen Partituren gekauft und aus dem Gemeindebudget 800 öS (~65 €) aus dem Budget vorgesehen, um wenn notwendig ein kleines Orchester und Solisten anzustellen, wenn sie nicht aus den Reihen unseres Zweiges verfügbar wären.Aus den Reihen unseres Zweiges nicht verfügbar! Hatte er überhaupt eine Ahnung wovon er sprach? Bei uns war eine einzige Sopranistin, die in der Lage war selbstständig ihre Stimme zu halten und ein Solo zu singen, das man auch als ein solches erkennen konnte.Präsident Mika war solchen Argumenten völlig unzugänglich und war in keiner Weise von seinem Vorhaben abzubringen. Kurz versuchten wir noch einmal ihn davon zu überzeugen, dass das alles einfach nicht zu machen war. Doch er schien auf diesem Ohr taub und ließ sich durch unsere Zweifel nicht beirren. Letztlich blieb uns nichts anderes übrig, als dass wir uns an die Arbeit machten seinen – für uns fürchterlichen Wunsch oder Auftrag – in die Tat umzusetzen.Mit dem Zeitpunkt als wir begannen, uns darauf vorzubereiten, wurde wie durch ein Wunder, Segen um Segen in Form von musikalisch fähigen Personen, die aus den verschiedensten Gründen in Wien zu tun hatten über unseren Chor ausgeschüttet.Dr Alma Dittmer, der Musik am Ricks College und Universität von Utah unterrichtet hat, hat sich ein Sabbatjahr – eine Auszeit von einem Jahr – zu nehmen und davon ein halbes Jahr in Wien zu verbringen. Er war eine großartige Hilfe, bei der Stimmvorbereitung unserer Chormitglieder, und ihrem Bemühen und Kampf durch die Partitur des Messias. Er war auch in der Lage ausgezeichnet Bass Soli zu singen.Irgendwie war unser Chor auch auf über 50 Mitglieder angewachsen.Wir erinnerten uns daran, dass eine nicht mehr in der Kirche aktive Schwester eine österreichweit bekannte Altstimme hatte. Es gelang uns sie zu überzeugen, bei diesem großen Vorhaben mit zuwirken.Zeitgleich kam auch eine Schwester mit einer feinen Sopranstimme in die Gemeinde. Sie wollte in Wien Musik an der Wiener Akademie der Künste studieren. Ein Bruder kannte einen ausgezeichneten Tenorsolisten und es gelang ihm, ihn auch für unser Vorhaben zu gewinnen. Unser für die Aufführung so wichtige Gesangs-Soloquartett war damit komplett.Vor dem 1. Dezember schaffte ich es von der Wiener Musikakademie ein Streichquartett ui organisieren. Die 4 Streicher bildeten zusammen mit dem Organisten aus den eigenen Reihen unser winziges Orchester. So konnten unseren letzten Vorbereitungen beginnen.Die gemeinsamen Proben haben begonnen. Was dabei herausgekommen ist lässt sich am besten durch folgendes kleine Erlebnis beschreiben. Ein Mitglied des Streichquartetts, der inzwischen ein enger Freund geworden ist kam nach der Generalprobe zu mir und wisperte mir ins Ohr:, „Wir schaffen das nicht, oder? Es wird nicht funktionieren!Ich legte meinen Arm um ihn sagte: “Natürlich werden wir das schaffen”. Im selben Augenblick wurde mir bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, was dafür sprechen würde, dass das auch wirklich wahr werden würde. Ich begriff: Eigentlich hatte er ja recht.Wir haben zwar gute 2 Monate lang daran gearbeitet und lange geprobt und uns vorzubereiten. Doch war dieses riesige Meisterwerk.von Händel für Leute, die bisher nur einfache Kirchenlieder gesungen hatten einfach übermächtig. Wie schwer ist es doch aus dem Nichts komplexe melismatische Koloraturen (Das sind mehrere Töne gesungen mit einem Vokal) zu singen. Es war eigentlich mehr Krampf als Kampf, da solche Koloraturen im Messias so häufig vorkommen.. Viele Chormitglieder kannten keine Noten und sangen nur nach dem Gehör.. Doch auch sie hatten ihre Zeit, ihr nur eingeschränkt vorhandenes Talent und vor allem ihr Bemühen in die Waagschale geworfen und mit großer Hingabe versucht und immer wieder versucht sich auf die weihnachtliche Aufführung vorzubereiten.Präsident Mika hat die Aufführung des Messias am Sonntag vor Weihnachten vorgesehen um 7 Uhr abends. Er beauftragte das gesamte Ältestenkollegium des Zweigs damit, in der Umgebung der Kirche Einladungen auszuteilen. Und sie taten das auch.Auch wenn Georg Friedrich Händel aus Deutschland stammt, wird „Der Messias“ im deutschsprachigen Raum selten gesungen. Die Übertragung des englischen Originaltextes, der sich sehr stark an die King James Übersetzung der Bibel anlehnt ins Deutsche in Verbindung mit der dazugehörigen Musik ist zum Teil fast unmöglich und passt zuweilen auch nicht.Einer unserer Chormitglieder -ein Bekehrter mit jüdischen Wurzeln – hatte zum Beispiel berechtigterweise Probleme damit im dem Chorus „Uns ist zum Heil ein Kind geborenDie unglückliche deutsche Übersetzung des Wortes „goodwill“ mit „Heil, Heil“ über die Lippen zu bringen. Doch trotz seiner Bedenken hat er dann doch einfach den etwas unpassenden Text gesungen.Die oben erwähnte Seltenheit der Aufführung und der gleichzeitig doch hohe Bekanntheitsgrad und der gute Ruf der Händelkomposition „des Messias“ ließ viele der eingeladenen Musikliebhaber in unser Gemeindehaus strömen.Die Kapelle der Kirche war wie niemals zuvor mit Menschen gefüllt. Im selben Maß wie sich die Reihen füllten, sank der Mut und die Zuversicht im Herzen unserer Chormitglieder. Nicht wenige von uns dachten ernstlich daran, durch den nächsten Ausgang zu verschwinden und das weite zu suchen.. Unsere Angst und unser Zittern wurden noch verstärkt als sich zwei volle Reihen mit Priestern und Nonnen von der benachbarten katholischen besetzt wurden.Unserer bisherigen Erfahrungen waren, dass sich des Klerus der katholischen Kirche nicht in Gebäude anderer Glaubensrichtungen begibt. Auf ihren Gesichtern lasen wir gerade so als ob es direkt darauf geschrieben wäre: “Das muss aber sehr gut werden, damit wir damit zufrieden sind!“Es gelang keinem von uns unbemerkt davonzuschleichen und zu flüchten. Das Konzert begann mit einer herzlichen Begrüßung der Gäste durch Präsident Mika. Er versicherte dabei, dass ungeachtet des Schwierigkeitsgrades des Stückes von Amateuren gute Qualität vorgetragen werden wird. Ich weiß nicht, was ihm dabei eingefallen ist. Er sang doch selbst im Bass mit und wusste aus den Proben, sehr wohl um unsere zum Teil recht kümmerliche Qualität des Chorgesanges.Es sprach dann auch ein Gebet und rief dabei den Herrn an, .damit er das Herz der Sänger und Sängerinnen sowie der Musiker berühre. Wir machen das nicht für uns, sondern um allen Anwesenden die Mission von Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser zu bezeugen. Schließlich betete er: “O Herr, wir sind unzulänglich, um unser Zeugnis durch dieses Meisterwerk ohne Deine Hilfe und Gegenwart zum Ausdruck zu bringen. Wir bitten dich, Engel vom Himmel zu senden, um Seite an Seite mit uns zu stehen und mit uns zu singen, damit wir alle diese frohe Botschaft hören können. Nicht nur im Geiste, sondern so wie die Bibel es berichtet und immer wieder verheißt.Die Ernsthaftigkeit und Hingabe seines Gebetes war so groß und bewegend und hat den Himmel fühlbar erreicht..Wir sangen unsere vorbereiteten Lieder auf eine Art und Weise, dass buchstäblich Engel mit uns gesungen haben mussten. Wir haben zwar keinen gesehen, doch wir haben gehört und gewusst, dass es so sein musste. Ansonsten hätten wir die Loblieder zur Ehre des Herrn nie in der Art singen können, wie es geklungen hat.Am Ende des gesamten Stückes herrschte in unserer Kapelle ein andächtiges Schweigen. Tief bewegt saßen Akteure und Zuhörer in Ehrfurcht vereinen minutenlang still auf ihren Plätzen.Der Heilige Geist hat in wundervoller Weise Zeugnis von Jesus Christus abgelegt und unsere Herzen über die Maßen berührt. Genauso oder eigentlich noch viel mehr als das Präsident Mika in seinem innigen Gebet am Beginn zum Ausdruck gebracht hat.