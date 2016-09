Informatives "Forum eTourismus"

Villach : Fachhochschule Kärnten Standort Villach |

VILLACH. Am Mittwoch, dem 5. Oktober von 16 bis 19 Uhr, laden die Studiengänge Digital Business Management und Hotel Management zum "Forum eTourismus" an den FH Kärnten Campus Villach ein.



Spannende Vorträge von bekannten Tourismusgrößen zum Thema „Zeitgemäßer Vertrieb und Social Media im Tourismus“ stehen im Audimax am Programm. Die Teilnahme am Forum ist für Besucher kostenlos.



Zu hören gibt es Vorträge zum Thema "Erfolgreicher Onlinemarketing-Mix am Beispiel Sporthotel Frühauf" von Christian Frühauf (Sporthotel Frühauf) und Christian Müller (Webwerk Online Solutions), "Erfolgreicher online Direktvertrieb durch modernes Channel-Management" von Martin Hetz (Seekda), "Hygienelösung trifft auf die digitale Welt" von Oliver Stärz (Hagleitner Hygiene International GmbH) und "Für Surfer und Suchmaschinen: Webtexte, die verkaufen" von Christian Seher (DER TEXTER Werbeagentur). Anschließend gibt es Podiumsdiskussionen mit den Vortragenden.



Information & Anmeldung: etourismus@fh-kaernten.at