Jazzkonzert mit Lukas Gabric

Lukas Gabric gibt auf seinem Weihnachtsurlaub in der Heimat ein Konzert!

Die vier Musiker um den Schlagzeuger Peter Primus Frosch lernten sich am Generations Jazz Festival 2012 in der Schweiz kennen und schätzen. Mit Lukas Gabric am Tenorsaxofon wird einer der führenden österreichischen Jazzsaxofonisten seiner Generation gefeatured.

PETER PRIMUS FROSCH QUARTETTFEAT. LUKAS GABRICLukas Gabric - tsMatyas Gayer - pMatyas Hofecker - bPeter Primus Frosch - dr

Die Rhythmusgruppe wird ergänzt vom mehrfach preisgekrönten ungarischen Pianisten Matyas Gayer und dem ebenfalls aus Ungarn stammenden Bassisten Matyas Hofecker, der unter anderem letztes Jahr mit Jazzlegende Harold Mabern im Trio in Europa unterwegs war. Das Repertoire der Band setzt sich zusammen aus Eigenkompositionen sowie Arrangements von Standards im Stil des Modern Straight Ahead Jazz.Der aus Kärnten stammende und seit mehr als 10 Jahren in N.Y. lebende Saxophonist Lukas Gabric (1987) sorgt schon seit seiner Jugend für Aufsehen in der Österreichischen Jazzszene. Im Alter von fünfzehn erhielt er ein Stipendium für das Berklee College of Music in Boston. Lukas arbeitet derzeit an seinem Doktorat an der City University of New York und unterrichted als Dozent für das Juilliard Music Advancement Program.Tickets zu 0/17/24 Euro erhältlich aufsowie in Villach in der Augenweide - feinste Optik und im Warmbaderhof2005 erhielt er den Kärntner Landesmusikpreis (mit 10.000 Euro dotiert), welcher ihm ermöglichte, sein erstes Album, „A tribute to my Brother” aufzunehmen.Dieses Album diente ihm auch als Audition Tape für die New York New School for Jazz and Contemporary Music, an die er mit einem Stipendium aufgenommen wurde. Als Student an der New School erhielt er den Thomas D. Michael award for musical and academic excellence.2010 schloss er sein Studium an der New York New School University mit Academic Honors ab und erlangte 2013 einen MA vom City College of New York, an welchem er als auch als Lecturer, Ensemblecoach und Tutor angestellt war.2012 wurde Lukas von einer Internationalen Jury (Louis Hayes, Peter Washington, David Hazeltine) beim Generationsfestival’12 (CH) in die Europäische Generations Unit gewählt, mit der er 2013 auf Tournee ging und ein Album aufnahm welches im im Frühjahr 2014 auf dem renommierten Montreux Jazz Label erschien.In seiner bisherigen Laufbahn hatte Lukas die Gelegenheit in einigen der bekanntesten New Yorker Clubs wie z.B. der 55 bar, Sweet Rhythm, Apollo Theatre, Blue Note, Dizzy’s Club etc. aufzutreten.2013 wurde Lukas auch in das prestigereiche Juilliard Artist Diploma Ensemble aufgenommen mit welchem er international Konzertiert, unterrichtet und aufnimmt.Lukas war auch ein Semifianlist der Thelonious Monk Competition’13 in Washington DC und gewann den dritten Platz im Finale der North American Saxophone Alliance Competition’14.Die Lukas Gabric Group wurde auch unlängst aus 70 europäischen Bands für das Finale der Getxo Jazz Competition in Biskaya ausgewählt. Im Finale konnte Gabric den „Best Soloist Award“ und den „Audience Choice Award“ gewinnen.Anfahrt