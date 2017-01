VILLACH. Das JiBi´s Rock Cafe in Villach veranstaltet heuer zum ersten Mal eine Winter Rock Week. Im Zeitraum von einer Woche treten hierbei von Sonntag, 29. Jänner bis Samstag, 4. Februar vier namhafte Rock-Bands aus dem Alpe-Adria-Raum in dem bekannten Szene Lokal in der Tiroler Strasse 26 auf.Walter „Jimmy“ Moro, Rock Cafe Inhaber und Veranstalter, und seinen Partnerin Sabine Kampitsch möchten mit dieser „Winter Rock Week“ einen Impuls in der kalten Jahreszeit in Villach setzen. „Bei uns spielen regelmäßig, das ganze Jahr über, Bands aus der ganzen Welt. Speziell im Winter ist es uns aber ein Anliegen, dass wir hier einen Akzent setzen und den Rock-Fans eine Woche lang ein tolles Programm bieten.“

Das Line Up der „JiBi´s Winter Rock Week 2017“ lautet also wie folgt:29.1. ab 20 Uhr: Concrete Jelly, Blues-, Hard Rock aus Italien, Triest3.2. ab 20 Uhr: Frank Get, Blues Rock aus Italien, Triest4.2. ab 20 Uhr: The Gloriouz Bastards, Support Band, Rock aus Österreich, Villach4.2. ab 21.30 Uhr: Stare Device, Hard Rock aus Slowenien, PrimorskaInfos unter 0664/3963560 oder auf www.jibis.at.