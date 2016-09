Kabarett Koalition mit Aida Loos und Leo Lukas

VILLACH. Am Samstag, 8. Oktober, 19-21.30 Uhr im Kulturhofkeller, Lederergasse 15 geht die beliebte Veranstaltungsreihe "Kabarett Koalition" in ihre dritte Saison.Seit 2014 lädt das Kabarett-Duo Gebrüder Moped namhafte Kolleginnen und Kollegen in den so sympathischen Kulturhofkeller. Also genau dort hin, wo das Lachen zuhause ist: nach Villach.Den ersten Abend der neuen Staffel am Samstag, bestreiten die Ö3-Stimmenparodistin, Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos und die Kabarett-Legende Leo Lukas, gern gesehener Komödiant in der ORF-Show „Was gibt es Neues?“.

Durch den Abend führen jeweils die Gebrüder Moped. Sie kommentieren jeden Freitag auf Puls 4 in ihrer Satiresendung “Die kleine Wochenrevue” das Tagesgeschehen, sind Teil des TV-Straßenfegers “Bist du deppert!”, sind Autoren für “Willkommen Österreich” und präsentieren demnächst ihr neues Kabarett-Programm „Keine Angst“.Eintritt: EUR 16,-/EUR 9,-/EUR 8,-Weitere Infos: Kabarett Koalition 0699/15088177