Klänge der slowenischen Philharmonie

VILLACH. Am Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr im Congress Center, Europaplatz 1.Es ist zur lieben Angewohnheit geworden, dass die Slowenische Philharmonie in regelmäßigen Abständen die Konzertsaison eröffnet. Ein Auftritt, der ein Garant dafür ist, dem Villacher Publikum Musik auf höchstem Niveau zu bieten. Am Pult steht der neue Chefdirigent, Uros Lajovic, der bereits als Solist in Villach große Erfolge feiern konnte.

Michael Martin Kofler eröffnet mit dem Konzert von Bernhard Romberg den Kosmos einer unbekannten Flötenliteratur. Es mag zwar ein „Heimspiel“ für den Flötisten sein, dennoch ist er immer bemüht, für sein Publikum unbekannte Werke der Flötenliteratur zu finden. Bernhard Romberg war zu seiner Zeit hochberühmt und galt als einer der größten Meister auf dem Cello. Das hochvirtuose Werk, das packende Dramatik ebenso wie anrührende Melodik enthält, zeigt auf welch’ solidem Fundament die großen Namen der klassischen Zeit standen, die heute mehr oder weniger als die alleinigen Repräsentanten dieser Epoche angesehen werden.Die „Eroica“ begründete Beethovens Ruf als Revolutionär der Musik, denn das Werk übertrifft alle seine bisherigen Kompositionen an Länge wie auch an Kühnheit und Ideenreichtum. Die Anekdote, dass der demokratisch gesinnte Beethoven das Titelblatt der Partitur, die Napoleon Bonaparte gewidmet war, wutentbrannt mit den Worten: „Ist der auch nichts andres wie ein gewöhnlicher Mensch“, zerreißt, ist hinlänglich bekannt. Dieses Meisterwerk unter der Stabführung von Uros Lajovic am Pult ist eine einprägsame und die beste Auseinandersetzung mit diesem Werk, denn es wird alles aufeinandertreffen, was benötigt wird, damit ein wahres Ausnahmekonzert entsteht.18.45 Uhr - Einführung zum KonzertabendKarten unter 04242/27341 erhältlich.Eintritt: I. Kat. EUR 55,-; II. Kat. EUR 41,50; III. Kat. EUR 28,-Weitere Infos: 04242/205-3400.