Literatur um 8 mit Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann

VILLACH. Am Mittwoch, 25. Jänner findet um 20 Uhr die Lesung "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?" von Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann im Bambergsaal (ehem. Parkhotel), Moritschstraße 2 über mythologisch-philosophische Verführungen statt.Immer wieder stoßen wir im Leben auf ganz grundsätzliche Fragen wie z.B. Wer bin ich? Was bedeutet Freiheit? Was ist Schönheit? und suchen in der Literatur und in der Philosophie nach Antworten. Michael Köhlmeier ist ein großer Erzähler und Konrad Paul Liessmann ein brillanter Philosoph, der sehr anschaulich erklären kann.

Zu zwölf Schlüsselbegriffen unseres Lebens erzählt Köhlmeier je eine Geschichte, inspiriert von antiken Mythen oder Volksmärchen - anschließend zeigt Liessmann in seiner Interpretation, was er daraus über die Spielregeln und Möglichkeiten unserer Welt herausliest. Ein großartiger Dialog, ein wunderbares Denk- und Lesevergnügen.Eintrittspreis: Erwachsene EUR 8,-/Jugendliche EUR 5,-.Nähere Informationen unter: 04242/205-3416.