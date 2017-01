Literatur um 8: "Zu zweit durchs Lesen"

VILLACH. Am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr findet im Rahmen von "Literatur um 8" eine Lesung des Villacher Autors Gerhard Benigni im Doppelpack mit Markus Köhle im Business Center (ehem. Parkhotel) statt.Während Benigni erste Kostproben aus seinem dritten Buch zum Besten gibt, liest und slammt an seiner Seite Österreichs Poetry-Slam-Urgestein Markus Köhle. Musikalisch begleitet werden sie dabei von der Alphornmusi aus'm Katschtal.

Markus Köhle schreibt, um gehört zu werden. Er ist Sprachinstallateur, Literaturzeitschriftenaktivist und der Papa Slam Österreichs, seit 2001 ist er literarisch, literaturkritisch und auch als Literaturveranstalter aktiv.Gerhard Benigni lebt, arbeitet und schreibt in Villach. Seine wortverspielten Kurzgeschichten sind in Literaturzeitschriften und Anthologien zu finden. Im Frühjahr 2017 geht sein drittes Buch in Druck.Eintrittspreis: Erwachsene EUR 6,-/Jugendliche EUR 3,50Infos: 04242/205-3416.