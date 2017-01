Villach : Schabanakl |

VILLACH. Am Samstag, 21. Jänner ab 21 Uhr ist es wieder soweit! In der Nikolaigasse 5 gibt es Livemusik vom Feinsten mit "Dado & Friends".



Dado ist ein Musiker mit kroatischer Abstammung, lebt in Klagenfurt und spielt unverfälschten Akustiksound mit Titel von Cat Stevens, John Denver, Bon Jovi, The Eagles, Rod Steward, STS, Rainhard Fendrich uvm.



Der Eintritt ist frei.



Infos unter 0676/9316054.