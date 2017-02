AT

VILLACH. Am Samstag, 18. Februar lädt das Cafe Schabanakl, Nikolaigasse 5, ab 21 Uhr zu Livemusik mit "Songbird".



Die Gruppe wurde 2007 gegründet und ist bekannt für ihr breitgefächertes Repertoire an Popsongs, die solistischen Fähigkeiten jedes einzelnen.



"Songbird", das sind Andrea Ogris & Kurt Seppele. Sie spielen Songs von Pink, Gavin DeGraw, Norah Jones, Paul Carrack, U2, Stevie Wonder, ACDC, Jazon Mraz und vielen mehr - ihr werdet staunen.



Nähere Informationen unter 0676/9316054.