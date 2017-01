Macbeth kommt nach Villach

VILLACH. Am Mittwoch, 8. Februar um 8.20 Uhr und um 10 Uhr führt das englische Schülertheater die Vers-treue "Macbeth"-Adaptierung von Clive Duncan nach William Shakespeare im Congress center auf.Dieses Stück bleibt für vier Schauspieler trotz vereinfachter Grammatik und Vokabular dem Original so nahe, dass nichts von dessen Essenz verloren geht. Eine einmalige Gelegenheit für SchülerInnen diese epochale Tragödie in Originalsprache zu sehen. Für die Tournee 2016/17 wurde der Text neuerlich überarbeitet um die Verständlichkeit zu optimieren.

Die Feldherren Macbeth und Banquo haben eine Rebellion, an der auch der Than von Cawdor beteiligt war, niedergeschlagen. Auf dem Rückmarsch begegnen ihnen drei Hexen, die Macbeth als Than von Glamis und Cawdor sowie als späteren König begrüßen, während sie Banquo prophezeien, dass er Stammvater eines künftigen Königsgeschlechtes werde. Als kurz darauf Boten des Königs Macbeth die Nachricht von seiner Ernennung zum Than von Cawdor überbringen und sich damit ein Teil der Weissagung erfüllt, entfacht dies Macbeths Machthunger.Bald darauf erscheint der König mit Gefolge als Gast auf Macbeths Schloss. Lady Macbeth, von der Prophezeiung unterrichtet, treibt ihren wankelmütigen Mann zu der Bluttat, die ihnen die Krone verschaffen soll. Noch in derselben Nacht handelt das Paar. Macbeth ersticht den schlafenden König mit den Dolchen von dessen schlafenden Wachen, um den Verdacht auf diese zu lenken. Frühmorgens findet der königstreue Macduff den Ermordeten, woraufhin Macbeth in vorgetäuschter Rage die Wachen niedermetzelt. Der Thronfolger Malcolm flieht nach England, da er auch sein Leben bedroht sieht, und Macbeth kann ungehindert nach der Krone greifen...Eintrittspreis: EUR 8,-Weitere Informationen: http://www.schooltours.at/tour-201617/blue-tour/.