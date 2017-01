Mit "Around the world" nach Australien

VILLACH. In Kooperation mit dem CIC – Carinthian International Club wird jeden letzten Montag im Monat in der Reihe "Around the world - Weltfilme" ein Land in den Fokus gestellt und im Filmstudio im Stadtkino, Rathausplatz 1 gezeigt.Das ist eine einmalige Gelegenheit gemeinsam mit Menschen, die aus aller Welt stammen und mittlerweile in Kärnten leben, frei von Klischees, die Vielfalt dieser Erde zu erkunden.

Am Montag, 30. Jänner, 20 Uhr sehen Sie die von Regisseur Kriv Stenders verfilmte, wahre Geschichte des Hundes „Red Dog”, der in den 1970er-Jahren alleine durch das australische Outback zog.Das verschlafene Nest Dampier im Nordwesten Australiens erhält eines Tages Zuwachs von Red Dog. Der streunende Hund hat sich den Ort als neue Heimat ausgesucht und ist in der Gemeinde schnell sehr beliebt. Im Busfahrer John findet er schließlich sein Herrchen. Als dieser aber unerwartet bei einem Motorradunfall stirbt, trauert nicht nur seine Verlobte Nancy, sondern auch dem Vierbeiner merkt man den Verlust an. Suchend begibt er sich auf eine Reise durch den Nordwesten des Landes. Als er schließlich nach Dampier zurückkehrt, wird er dort schon sehnsüchtig erwartet.Eintrittspreis: Normlpreis EUR 8,50 / Ermäßigt EUR 7,50Weitere Informationen: http://members.aon.at/filmstudiovillach/movies/red...