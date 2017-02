Mottoparty: "Rund uman Mishaufen!"

AT

ST. NIKLAS. Bereits zum vierten Mal lädt die Zechgemeinschaft St. Niklas am Samstag, 18. Februar ab 20 Uhr zu einer ganz besonderen Mottoparty ins Gemeinschaftshaus.



Dieses Mal geht es auf den Bauernhof, denn das Thema lautet: "Rund uman Misthaufen!



Verkleiden Sie sich dem Motto getreu und sichern Sie sich so die Chance auf tolle Gewinne, denn - Die besten Kostüme gewinnen!



Musikalisch erwarten Sie Partyhits, Schlager und alles was gewünscht wird von den 50ern bis Heute.