Sensation: Moscow Circus on Ice ist in der Stadt

VILLACH. 50 Jahre Perfektion auf dem Eis, Gastspiele in über 50 Ländern, 200 Millionen Besucher. Der erste Eiscircus der Welt kommt am Samstag, 7. Jänner, 19 Uhr in die Stadthalle und präsentiert Artistik, Glamour und höchste Perfektion auf Kufen! Eine faszinierende Eis-Zirkusshow für Groß und Klein.Der Moskauer Nikulin-Zirkus unter der Leitung von Natalia Abramova präsentiert sein Jubiläumsprogramm "Sensation". Erleben sie einen zauberhaften Abend für die ganze Familie!

Der Moscow Circus on Ice wurde als erster Eiszirkus der Welt im Jahre 1962 gegründet. Hingebungsvoll haben sich das Produktionsteam, das technische Personal und die 47 frisch gebackenen Eiszirkus-Artisten 2 Jahre lang auf dieses Highlight vorbereitet. Harte Arbeit, eiserne Disziplin und Perfektionismus wurden mit der weltweit ersten Zirkus-Produktion auf Eis gekrönt. Der Moscow Circus on Ice setzte damit einen Meilenstein in der Geschichte der Zirkuskunst.Das Ensemble begeistert mit Artistik und Glamour auf Kufen, grandioser Akrobatik, Jongleuren, Hochseilkünstlern, Eiskunstläufern und Clowns, die über glitzerndes Eis fliegen. Eine atemberaubende Show für Groß und Klein, in der in einzigartiger Form die Kunst des Eislaufens mit dem Facettenreichtum eines großartigen traditionellen russischen Zirkusprogramms kombiniert wird.Seit seiner Premiere verzauberte der Moscow Circus on Ice mehr als 200 Millionen Besucher und war zu Gast in über 50 Ländern, darunter USA, Kanada, Frankreich, Brasilien, China, Australien, Argentinien, Indien, Großbritannien, Deutschland, Neuseeland, Südafrika. Der Zirkus eroberte sich mit Recht den Ruf, einer der schönsten und spektakulärsten der Welt zu sein.Wo auch immer der Moscow Circus on Ice zu Gast ist, reißt er sein Publikum zu Beifallsstürmen hin. Akrobatik auf höchstem Niveau, Anmut, Eleganz sowie prachtvolle Kostüme bringen das Publikum zum Staunen und entführen Jung und Alt ins Reich der Fantasie. Erleben Sie die Kunst des Eislaufens in all ihren Facetten und lassen Sie sich von der mitreißenden Musik und der atemberaubenden Artistik verzaubern!Karten: 04242/27341, Ruefa Reisebüro 0463/564000, in allen Kärntner Raiffeisenbanken, oeticket.com, sowie direkt bei Schröder Konzerte 0732/221523,Weitere Informationen: Konzertdirektion Schröder GmbH 0732/221523, office@kdschroeder.at oder auf www.kdschroeder.at