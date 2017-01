Tag der Bewegung in Landskron

IN bewegung , Ossiacherstrasse 93 , 9523 Villach-Landskron AT

LANDSKRON. Unter dem Motto: „Wege zu mehr Wohlbefinden für die Wirbelsäule“ bietet das Seminarhaus IN bewegung in Villach-Landskron, Ossiacherstrasse 93 am Sonntag, 22. Jänner von 10-15 Uhr einen Tag mit vier aufeinander abgestimmten Bewegungsangeboten an.



Fern von leistungs- und konkurrenzorientiertem Denken kann unverbindlich in Yoga, Pilates, Aikido und Feldenkrais hineingeschnuppert werden.



Nähere Informationen auf www.inbewegungvillach.at oder unter 0699/18192954.