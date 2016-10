"Together Point" eröffnet neu

VILLACH. Am Samstag, 8. Oktober eröffnet "Togheter - Verein zur Förderung ökosozialem Bewusstsein und Realisierung gemeinnütziger Projekte" zwei neue Räumlichkeiten in der Villacher Innenstadt.Der Together-Point hat in der Lederergasse 25 (bis vor kurzem Karawanserei) sein neues zu Hause gefunden und lädt, wie auch schon in der Maria-Gailer-Straße, zum Kochen, Essen, Trinken, Austauschen, Kennenlernen, SEIN uvm. ein.

Neben einigen organisatorischen Neuerungen ist der neue Point auch um ein Vielfaches größer und bietet neben der gewohnten Lebensmittelausgabe und der Möglichkeit eines feines Mittagessens, zubereitet aus geretteten Lebensmitteln, nun auch dem Together Lodn (vormals in der Willroiderstraße 9) ein neues zu Hause sowie Platz für Workshops und andere Aktivitäten.Das „TART - Together-Art Atelier und Galerie“ ist in die Erdgeschoss-Räumlichkeiten der Widmanngasse 16 eingezogen und bietet dort allen kreativen Menschen Raum zum Ausstellen, Staunen und Verweilen.Am Samstag, 8. Oktober sind die Türen in der Widmanngasse ab 10 Uhr geöffnet.Um 18 Uhr gibt es eine Vernissage mit Werken mehrerer Villacher Künstler u.a.Robert Schöffmann, Diso Korak, Sandra Tina Held, Markus Pließnig, Monika Kury, Christina Jakl, Manuel Stanislaus Bierbaumer.Beide Räumlichkeiten sollen Orte des Miteinanders, der Offenheit, der Menschlichkeit, des Bewusstseins und des bedingungslosen Geben und Empfangen sein und die Möglichkeit bieten in unserer Innenstadt frei, ohne Konsumzwang, eine schöne und inspirierende Zeit zu verbringen und sie somit auf andere menschlich- wertvolle Art zu beleben.