Two Souls - Duo [:klak:] präsentiert die neue CD

"Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust." So ergeht es auch den beiden Musikern des Duo [:klak:]. Endlich ist es soweit. Das fabulose Duo präsentiert seine 2. CD "two souls" .



Markus Fellner - KlarinetteStefan Kollmann - AkkordeonHin und Her gerissen zwischen Barock und Jazz, feurigen Tango Noevos und französischer Musette sowie Balkanmelodien und steirischen Jodlern, präsentieren sich die beiden in ihrem neuen Programm "two souls" als musikalische Flaneure zwischen den verschiedenen Musikstilen und lassen sich, wie gewohnt, in keine Schublade pressen.

In dem Moment, in dem die Gänsehaut den Körper erobert und das anspruchsvolle Ohr sich besinnt, bespielen vermutlich gerade die Künstler von [:klak:] die Harfe der Emotionen. Das einzigartige Konzept jedes Konzerts von Akkordeonist Stefan Kollmann und Klarinettist bzw. Perkussionist Markus Fellner überrascht den wachen Verstand – während die mitreißend melodischen Brücken dem Herz so manch verstaubte Regung entlocken. Wer weder auf Passion noch auf höchstes musikalisches Niveau verzichten möchte, der sollte diesen Geniestreich unbedingt live erleben. Ein beglückender Abend ist somit gesichertSo viel wie die Musik erzählt, so wenig brauchen sich die jungen Kärntner selbst beweisen. Als Gewinner des „Jazz/Worldmusic Awards Castelfidardo 2013″ und als Preisträger des „New Austrian Sound of Music (NASOM) 2016/17″ spricht der Erfolg für sie. Presseberichte über nationale und internationale Auftritte, vom Akkordeonfestival bis zu den Festspielen Mecklenburg Vorpommern, und die Zusammenarbeit mit Jazzgrößen wie Georg Breinschmid und Bernie Mallinger hinterlassen staunende Leserinnen und Leser, während die Künstler bereits an neuen Destinationen ihrer musikalischen Crossover-Route arbeiten.