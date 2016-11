Weihnachtliche Erlebnisse für Groß und Klein

VILLACH. Weihnachten liegt in der Luft. Der Duft von Keksen und anderen Köstlichkeiten, von warmen Bienenwachs beim Kneten und der Klang von Stimmen, die alte Märchen erzählen, erwarten Besucher beim dritten Adventbasar am Sonntag, 4. Dezember, 10-16 Uhr in Waldorfschule und -kindergarten in Villach.Es wird ein vielfältiges Angebot an sinnlichen, weihnachtlichen Erlebnissen für Groß und Klein: Zwergenstube, Märchenbühne, Ponyreiten, Krippen, Edelsteine, Bücher, Webwaren, Bio-Kinderkleidung und Holzspielzeug, Goldenes und Irdenes, Waldorfpuppen, bäuerliche Bio-Produkte, abgerundet mit einem Buffet der tausend Köstlichkeiten, Kesselgulasch, Waffeln, Teestube mit Keksen und Lebkuchen und vieles mehr.

Für die kleinen Gäste wird einiges auf die Beine gestellt: In der Zwergenstube können die Kinder in aller Ruhe mit den Kindergärtnerinnen basteln und Bienenwachs kneten. Die Märchenbühne kommt mit „Rumpelstilzchen“ aus Klagenfurt und draußen stehen Ponys für eine kurze Wanderung bereit.Beim ditten Adventbasar von Waldorf-Villach verbreitet jeder Raum eine eigene, weihnachtliche Stimmung – lassen Sie sich verzaubern, wir freuen uns auf Ihren Besuch!Mehr Infos erhalten sie auch per Mail an info@waldorf-villach.at oder im Sekretariat von Waldorf Villach unter 0681/81484481.