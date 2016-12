"Zünd an es Liacht": Konzert im Advent

AT

, Wilhelm-Hohenheim-Straße , 9500 Villach AT

Evangelische Kirche im Stadtpark , Wilhelm-Hohenheim-Straße , 9500 Villach AT

Villach : Evangelische Kirche im Stadtpark |

VILLACH. Das Chorensemble Villach veranstaltet am Sonntag, 18. Dezember um 18 Uhr unter dem Motto „Zünd an es Liacht…“ sein alljährliches Adventkonzert in der evangelischen Kirche im Stadtpark.