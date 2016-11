Ausbildung - Traditionelle Heilkräuterkunde Basismodul Start Sept. 2017

Plattform für Nachhaltigkeit und Weiterbildung

Den Teilnehmenden des Lehrgangs wird die traditionelle alpenländische Heilkräuterkunde im Zuge von Theorie und Praxis vermittelt. Pflanzen werden bestimmt, gesammelt und vor Ort verarbeitet.Botanisches Grundwissen, Inhaltsstoffe, ihre Verwendung in der Volksheilkunde, Ethnobotanik und Schwerpunktthemen wie Grüne Kosmetik, Räuchern und vor allem viele Praxiseinheiten in der Verarbeitung zu Salben, Tinkturen, Verreibungen uvm.gearbeitet wird in Kleingruppen

Start September 2017

Ausbildungsziel: Sicherer Umgang im Sammeln der Kräuter im Jahreskreis und verarbeiten nach alten Rezepturen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute.weitere Informationen auf