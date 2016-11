24.11.2016, 11:29 Uhr

Doch woher kommt diese Aggression und was ist Wut überhaupt??Genauso wie „Angst“ „Liebe“ oder „Eifersucht“ ist „Wut“ eine Emotion und alle unsere Emotionen entstehen im Kopf - Wir denken viel zu sehr an die Dinge dir wir nicht wollen anstatt an die Dinge die wir wollen!Ein herrliches Buch dazu ist von OSHO „Emotionen“ Frei von Angst, Eifersucht und Wut erschienen im Goldmann Verlag.