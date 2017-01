dynamisches FASZIEN-YOGA in Landskron

Faszien – das verbindende Netzwerk in unserem Körper



Faszien sind bindegewebige Umhüllungen unserer Muskeln und Organe. Faszien sind für unser Wohlbefinden äußerst wichtig.



Beim Dynamischen Faszien Yoga werden die Faszien durch Dehnen und Federn stimuliert und befeuchtet. Als Hilfsmittel verwenden wir Bälle und Rollen, um verfilzte Faszien wieder in Schwung zu bringen. Regelmäßig angewendet, hilft Faszien-Yoga bei Rücken- und Nackenschmerzen und strafft das Gewebe nachhaltig.



TERMIN: Samstag, 25. Feber 2017 von 10.00-11.00 Uhr



KOSTEN: 12 EUR



ORT: IN bewegung Landskron, Ossiacherstrasse 93



LEITUNG: Eva-Maria Holzfeind