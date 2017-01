Seminar: Selbsteinschätzung durch Symbolik

VILLACH. In vier aufbauenden Seminaren wird die Selbst- und Fremdwahrnehmung verfeinert. Dies lässt Sie erkennen, wie Sie ins Leben treten, welchen Zugang Sie zu ihren Gefühlen haben und wie Sie in der Öffentlichkeit und/oder im Berufsleben stehen.Der erste Teil findet am Freitag, 27. Jänner von 18.30-22 Uhr in der Praxis Barbara Himmelsbach, Franz-Pehr-Straße 16 statt und behandelt die Symbolik Mond mit dem Thema "Gefühle fassen und erfassen".

Die Seminare befassen sich mit der Symbolik von Mond, Venus, Mars & Saturn und was Sie über uns und unser Leben sagen. Die 4 Anker zeigen uns unsere ganz individuelle Art und Weise, wie wir ans Leben herantreten. Den Antritt( Mars), die Begegnung (Venus), den Zugang zum Gefühl (Mond) und den Berufsweg (Saturn).Weitere Termine:17.02.2017 2. Abend „Beziehung und Beziehungsfähigkeit“ Venus17.03.2017 3. Abend „Durchsetzungsfähigkeit und Handlungsimpuls“ Mars07.04.2017 4. Abend „Sich und anderen Halt geben“ Saturnjeweils von 18.30 bis 22 UhrAnmeldung: 04242/53388 oder praxis@himmelsbach.atNähere Infos: www.barbara-himmelsbach.at