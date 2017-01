Yogatherapie: Die himmlische ACHT für die Wirbelsäule

AT

IN bewegung

Dieser Kurs gibt eine Einführung in die acht Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule. Die himmlische Acht ist eine harmonische, heilende Bewegungsabfolge aus der Yogatherapie. Dadurch wird die Wirbelsäule in acht Richtungen gedehnt, gekräftigt und ausgeglichen. Der Energiestrom in der Wirbelsäule wird sanft aktiviert.



Mitzubringen: bequeme Kleidung

Leitung: Eva-Maria Holzfeind

Anmeldung/Infos: Andrea Stitzel: Tel. 0699-18192954



www.inbewegungvillach.com