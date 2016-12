Wenn ich an Weihnachten denk ***

22.12.2016, 19:01 Uhr

Denk ich an FREUDE -Über den Tag von Christi Geburt.Retter von Sünde und Not.War uns geboren in dieser Nacht.Denk ich an Weihnacht...Denk ich an LIEBE -An ihre Kraft auf Christi Geburt.Sie öffnet Herzen.Lässt manche Wunder geschehn -Sie ist die Botschaft an diese Welt.Denk ich an Weihnacht...Denk ich an FRIEDEN -An Gottes Wort durch Christi Geburt.HOFFNUNG und SEHNSUCHT ist uns geblieben -DAS GOTTES WORT - UNS ALLE VEREINT!Songtext Lyrics: Michelle