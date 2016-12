6. Dezember - NIKOLAUS

01.12.2016, 17:29 Uhr

wie St. Nikolaus.Nikolaus wurde in Myra geboren, einer Stadtan der Südwestküste der heutigen Türkei.Sein Vater war ein reicher Mann.Von Kindheit an führte Nikolaus ein gottesfürchtiges Lebenvoller Güte und Sorge um die Armen.Er verschenkte nach dem Tode der Elternsein ganzes Vermögen, lebte als Abt in einem Klosterund wurde später zum Bischof von Myra gewählt.

Es wird erzählt, dass er die Töchter eines verarmten Edelmannesdadurch vor dem falschen Weg bewahrte,indem er jeder einen Beutel Goldstückein der Nacht durch das Fenster warf.Außerdem wird erzählt, dass er nicht nur Seeleuteaus Seenot rettete,sondern auch drei getötete Kinder wieder zum Leben erweckte.Aus seinem nächtlichen Schenkenund der Hinwendung zu den Kindern ist zu seinem Andenkender Brauch entstanden,die Kinder in der Nacht vom 5. zum 6. Dezembermit Geschenken zu überraschen.St. Nikolaus ist der Schutzheilige der Seeleute,Schüler, Schneider, Weber und Notare.In vielen Gegenden kommt St. Nikolaus selbstund mit Gefolge, wie zum Beispieldem ziegenhaarigen Krampus,der mit einer Rute um sich drischt.In Holland kommt er mit dem Schiff angefahren,reitet auf einem Schimmel durch das Landund wird von seinem Mohren,dem Schwarzen Pitt, begleitet.Text: Barbara Bartos - Höppner