Auf meinem Tisch ein weißer Bogen ... Songtext Udo Jürgens

01.09.2016, 19:30 Uhr

Auf meinem Tisch ein weißer Bogen,dein Name auf dem Briefumschlag.Ich hab' den Vorhang zugezogen;vor meinem Fenster stirbt der Tag.Und wie in finsteren Verliesen liegt'was ich dir nicht schreiben kann!Wann kommst du, um sie aufzuschließen:In einem Tag - in einem Jahr - wann?Die Feder kreischt über die Zeilen;könnt' ich die Stunden mit dir teilen,wir fielen tausend Dinge ein.Ich brauchte dir nicht eins zu nennen,du würdest, was ich denke, seh'n;Worte, die auf den Lippen brennen;auch wenn ich schweige, noch versteh'n.Weißt du, ich glaub, was ist geschrieben.warum, nein, so fängt kein Brief an.Und ich zerreiß, was ich geschrieben,und fang' nochmal von vorne an.Auf meinem Tisch ein weißer Bogen,dein Name auf dem Briefumschlag.Ich hab' den Vorhang zugezogen,vor meinem Fenster stirbt der Tag.Und wie in finsteren Verließen liegt,was ich dir nicht schreiben kann.Wann kommst du, um sie aufzuschließen:In einem Tag - in einem Jahr - wann?