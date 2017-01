Das perfekte Leben ist ein Märchen, das uns unsere Phantasie erzählt. Egal was passiert: Du hast jeden Tag die Chance, glücklich zu sein; kämpfe dafür!

29.01.2017, 08:10 Uhr

dann ist es das, dass man Gefühle nicht lenken kann.Sie kommen und gehen, wie sie wollen.Du kannst versuchen, sie aufzuhalten, aber du wirst scheitern.Du kannst versuchen, deiner Vernunft zu folgenund es wird dir gelingen,aber am Ende werden die Gefühle immer stärker sein als du.Keiner kann seine Gefühle lenken!Keiner kann seine Gefühle verstecken!

Wahrscheinlich wirst du eine Zeitlang der einzige sein,der sie nicht sieht..., vielleicht weil du sie nicht sehen willst.Doch irgendwann werden sie dichaus deinem Innersten heraus überfallen,und du wirst nicht dagegen ankommen.Wenn ich im letzten Jahr etwas gelernt habe,dann ist es das: Gefühle sind die stärkste Macht, die es gibt;stärker als die Menschen, stärker als du und ich.Auch DU bist ihnen verfallen!Ein Jahr kann so kurz sein.Dabei kann sich vieles ereignen und so wenig geschehen.und am Ende hat sich gar nichts verändert.Am Ende eines Jahres hat sich vieles geändert,und doch ist alles gleich geblieben.Wenn du am Ende eines Jahres zurückblickst,wirst du sehen, dass sich vieles ereignet hat,und doch - sind nur die Dinge geblieben,die wirklich zählen.Texte & Zitate : Janine Weger - deutsche Aphoristokerin