Die geheimnisumwitterten SCHNEEROSEN erblühen in klirrender Kälte in Bescheidenheit ...

07.12.2016, 19:00 Uhr

draußen in EIS und SCHNEE.Und wenn's in der Wimternachtfriert und schneit,das tut der ROSE nicht weh.Es grünt eine HOFFNUNGzur WEIHNACHTSZEIT;drinnen im Herzen still.Dass immer und ewig so schön wie heut,FRIEDEN werden will.CHRISTROSE - Blume der HEILIGEN NACHT !CHRISTROSE - hast mir die HOFFNUNG gebracht !Die Liebe vertreibt meine EINSAMKEIT;mir tut das HERZ nicht mehr weh.

ES BLÜHT EINE ROSE ZUR WEIHNACHTSZEIT!DRAUSSEN IN EIS UND SCHNEE!CHRISTROSE - immer wieder LICHT sein,in der DUNKELHEIT.Immer wieder blühen - wenn alles andere verwelkt ist!Immer wieder hoffen - wenn vieles endet!Immer wieder LEBEN - wie sie!Dichter unbekanntBezaubernde SCHNEEROSE !Geheimnisumwitterte CHRISTROSE!Sie erblüht in der eisigen, verschneiten Berglandschaft;einer KOSTBARKEIT; einem WUNDER gleich !Kaum, dass die Schneeschmelze einsetzt,signalisiert die Wintersonne den Schneerosenaus ihren Wurzelballen zu sprießen.Anfangs eher vereinzelnd und zögernd erwachend,strecken sie ihre kurzen, festen Stielemit zartrosaen knospenden Blütenköpfchenaus der noch frostigen Walderde.Ihre tiefgrünen, handgroßen, fingergespreizten BLÄTTERumgeben die zarten Geschöpfe:UNWIRKLICH - BEZAUBERND - WUNDERSCHÖN !In den Licht durchfluteten Mischwäldernoder am Wegrain,findet man die ersten, lichthungrigen Blüten,denn noch tragen die Laubbäume kein junges, zartes Blattgrün.Ein Jeder kann sie bestaunen und bewundern,beim Waldspaziergang im Schnee.Hildegard Stauder