Ein Traum wird wahr ... Nacherzählung von Julia; aus eines ihrer vielen Pferde Bücher, vervollständigt mit einigen ihren Zeichnungen.

doch auf ihren Wunsch hin rufen sie alle nur Charly.Sie hat rotes, struppiges Haar, blaue Augenund unzählige Sommersprossen auf und um die Stubsnase herum.Am liebsten trägt sie alte, verwaschene Jeans,einen weiten Pullover und Gummistiefel.Mit ihren Eltern bewohnt sie einen alten Bauernhof mit Milchkühen,Schafen, Hühnern, Gänsen, Enten und einem Schwein.Nur ein Pferd, das gibt es leider nicht ,ehr auf dem Hof.Nachdem das alte Pferd gestorben war,auf dem Charly reiten gelernt hatte, kauften ihre Eltern einen Traktor.

Das Mädchen liebte Pferde über alles.Täglich nach der Schule besuchte sie Sterntalerund brachte Sterntaler immer etwas mit;mal eine Karotte, ein Stück Brot oder einen Apfel.So waren sie Freunde geworden.Sterntaler ist ein prächtiger Schimmelhengstund gehört dem Nachbarn Alfons Grimm.Der Mann ist nicht sehr beliebt bei seinen Nachbarn im Dorf,er ist ein Einzelgänger, wortkarg und mürrisch.Charly wollte Sterntaler so gerne reiten, doch Herr Grimmund ihre Eltern verboten es ihr.Deshalb beschloss sie, das Pferd heimlich nachts im Mondlicht zu reiten.Endlich war es Nacht. Charly ritt am nahen Strand entlangund war überglücklich.Sie fühlte sich sicher auf dem Rücken des Pferdes.Denn reiten... das konnte sie gut.Schwerelos ritt sie auf Sterntaler im Mondlicht die Küste entlang.Plötzlich wurde es sehr windig. der Wind peitschte weiße Schaumkronenauf das Wasser, dann fing es an zu regnen.Grelle Blitze und lautes Donnern erschreckten Sterntaler.Sein Galopp wurde schneller und schneller.Das Mädchen klammerte sich an der flatternden Mähne festund Angst befiel sie, große Angst.Dann plötzlich ein Hindernis, ein entwurzelter Baumstamm.Vor Schreck richtete sich das Pferd auf.Charly konnte sich nicht mehr haltenund stürzte im hohen Bogen von Sterntaler.Regungslos blieb sie im Sand liegen.Der Hengst galoppierte in Richtung Stall davon.Herr Grimm wurde vom Bellen seines Hundes geweckt,auch hörte er den lauten Aufschlag der Hufe.Schlaftrunken ging er zum Fenster und sah, dass die Stalltüroffen stand und im Wind auf- und zuschlug.Er ahnte Schlimmes, zog sich geschwind anund ging nach draußen.Da kam Sterntaler nervös schnaufend, angetrabt.Herr Grimm beruhigte ihn und stellte den Hengst in die Box.Sogleich nahm er seinen Hund an die Leineund der führte ihn zum nahen Strand, dort fand er Charly.Er hob das bewusstlose Mädchen auf und trug es in sein Haus.Herr Grimm wollte gerade den Doktor sowie die Elterndes Mädchens anrufen, als Charly die Augen aufschlug."Wo bin ich?", fragte sie erschrocken.Der Mann sagte: "Hab keine Angst, du bist in meinem Haus.Sterntaler hat dich wohl abgeworfen, jetzt steht er wieder in seinem Stall.Mein Hund und ich haben dich draußen am Strand gefunden!"Das Mädchen stammelte verlegen, dass es ihr leidtäte,trotz Verbot das Pferd geritten zu haben.Herr Grimm antwortete: "Du hast großes Glück gehabt,denn gebrochen scheinst du dir nichts zu haben.Mitten in der Nacht am Strand zu reiten, was hast du dir bloß dabei gedacht?Aber zum Glück ist ja nichts passiert! Aber jetzt werden wir uns zuerst einmal einen warmen Kakao machen!", sagte Herr Grimm dann freundlich zu Charly.Das Mädchen dachte: Eigentlich schaut er gar nicht so grimmig aus,und bösartig ist er auch nicht, wie alle Leute sagen.Später begleitete Herr Grimm Charly nach Hause.Er und Charlys Eltern und das Mädchen wurden Freundeund sie durfte Sterntaler so oft reiten, wie sie wollte.Tagsüber und ohne Verbot mit Sterntaleram Strand oder über die weite Wiese zu galoppieren,machte ja auch viel mehr Spaß.Ach, war das Leben schön...denn das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!Eine Buch Nacherzählung meiner Enkelin Julia;Buchtitel: MITTERNACHTSREITER - Krista Ruepp - Ulrike HeyneVeröffentlicht in unserem gemeinsamen Büchlein:"Erinnerungen bleiben immer jung" - Novum Verlag