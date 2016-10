Erleben Sie "Ein Traum von Hochzeit"

MARIA GAIL. Das Kulturspektrum Maria Gail unter der Regie von Marcus Thill präsentiert am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr die Komödie "Ein Traum von Hochzeit" von Robin Hawdon im Kulturhaus.Ein Bräutigam erwacht am Morgen seiner Hochzeit mit einem unglaublichen Kater und einer schönen Unbekannten neben sich. Das Mädchen erklärt ihm, sie hätten sich am Vorabend in der Hotel-Bar getroffen und hätten später eine wunderbare Nacht zusammen verbracht..... Ob das die Braut für einen Scherz hält oder der Bräutigam eine passende Erklärung dazu hat?

Aber sehen Sie doch selbst wie eine Hochzeit, stürmisch und turbulent mit zahlreichen Verwirrungen und Verwechslungen seinen unterhaltsamen Lauf nimmt!Weitere Termine sind am Sa., 15. Oktober, Fr., 21. Oktober, Sa., 22. Oktober, Fr., 28. Oktober, Sa., 29. Oktober, 20 Uhr, jeweils um 20 Uhr & So., 23. Oktober, 18 UhrWeitere Infos: 0676/4736870