12.02.2017, 14:00 Uhr

Er starb 1998 bei einem Unfall in der Dominik. Republik.Der Song "Rock me Amadeus" schaffte es als einziger deutschsprachiger Titel auf Platz 1 der US Charts.Sein Grab am Wiener Zentralfriedhof ist auch heute noch immer Ziel vieler Falco- Fans aus aller Welt.