Fleischerei Ilgenfritz lud zum Jahrmarkt

27.09.2016, 18:26 Uhr

Köstliche Spezialitäten, buntes Programm und mehr gab es beim Jahrmarkt von Ilgenfritz.

VILLACH (mw). Am Firmengelände der Fleischerei Ilgenfritz in Villach fand am Freitag und Samstag „Ilges Jahrmarkt“ statt. Wurst, Schinken, Speck, Obst und Gemüse, frische Schaumrollen und vieles mehr zu unschlagbaren Preisen lockteviele Besucher an. Für die musikalische Unterhaltung sorgte an diesen Tagen „Kärnten Gluat“ und Karl Ilgenfritz sen. selbst, der vor dem begeistertenPublikum ein Ständchen für seine Ehefrau sang. Bunte Luftballone ließen die Kinderherzen höher schlagen.