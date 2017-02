Gefunden ...

11.02.2017, 18:18 Uhr

und nichts zu suchen, das war mein Sinn.Im Schatten sah ich ein Blümchen stehn,wie Sterne leuchtend; wie Äuglein schön!Ich wollt es brechen, da sagt es fein:Soll ich zum Welken gebrochen sein?Ich grub's mit allen den Würzlein aus,zum Garten trug ich's - am hübschen Haus,und pflanzt es wieder am stillen Ort.Nun zweigt es immer und blüht so fort!Johann Wolfgang von Goethe