08.01.2017, 15:19 Uhr

Gelebte Willkommenskultur

Frau Merkel kann sich ein Beispiel an der gelebten Willkommenskultur der Österreichischen Staatsführung nehmen.



Eine Unzahl von anerkannten Flüchtlingen, Asylwerbern und Asylanten räkelt sich in mollig warmen Unterkünften. Zur selben Zeit wissen viele der 40.000 österreichischen Obdachlosen nicht, ob sie die Kälte überleben werden. Aber für unsere Freunde aus dem Ausland müssen schon Opfer gebracht werden. Das sorgt auch für Anerkennung in der EU.

