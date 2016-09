29.09.2016, 19:16 Uhr

Es ist das falbe Laub vom Baum!Wie stand er jüngst so blütenfroh am Waldessaum!Was ruft zu meinen Häupten so?Der Vogel ist's im Wanderflug,der noch vor kurzem sangesfroh zu Neste trug.Mein ahnend Herz, was pochst du so?Du fühlst den Pulsschlag der Natur,und dass verwehen wird also auch deine Spur.Verfasser - Unbekannt