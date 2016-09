Herbstlied ... Hoffmann von Fallersleben

29.09.2016, 18:46 Uhr

der Sommer hat's vollbracht.Seht, wie mit seinen roten Wangenso mancher Apfel lacht!Es kommt der Herbst mit reicher Gabe,er teilt sie fröhlich ausund geht dann, wie am Bettelstabeein armer Mann nach Haus.Voll sind die Speicher nun und Gaden,dass nichts uns mehr gebricht.Wir wollen ihn zu Gaste laden,er aber will es nicht.Er will uns ohne Dank erfreuen;kommt immer wieder her.Lasst uns das Gute drum erneuen,dann sind wir gut wie er.