Jahreszeiten... Oh, wie herrlich ist die Welt!

24.11.2016, 08:16 Uhr

bringt uns Blüten ohne Zahl,und sein fröhliches Gefieder jauchztin Wald und Wiesental;jubelt ob dem Saatenfeld: Oh, wie herrlich ist die Welt!Goldner SOMMER, da in Bogen hoch die Sonne;glänzend geht und mit windbewegten Wogensanftes Flüstern heimlich weht;durch das reiche Ährenfeld: Oh, wie herrlich ist die Welt!Brauner HERBST, wo Früchte drängen sich im Gartenund im Wald, wo von sanften Rebenhängenfroh das Lied der Winzer schallt;über das geleerte Feld: Oh, wie herrlich ist die Welt!

Weißer WINTER - schneeverhangen liegt die Weltin stillem Traum ; in demantnem Glanze prangenWald und Wiese, Busch und Baum;und im Silberschein das Feld: Oh, wie herrlich ist die Welt!Ob der Frühling grünt und blühet,Sommer steht in goldnem Kleid.Ob der Herbst in Farben glühet,ob's im Winter friert und schneit...Glücklich, wenn er stehts gefällt:Oh, wie herrlich ist die Welt!Heinrich Seidel