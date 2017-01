Lei Lei Ma Gai gibt weiter Vollgas!

Nach der umjubelten Premiere am vergangenen Samstag gibt die Faschingstruppe des Kulturspektrum Maria Gail rund um Obmann Harald Baumgartner, Präsidentin Kerstin Belohuby und Kanzler Heinz Zitta auch in dieser Woche mit zwei Sitzungen wieder Vollgas: am Freitag, 27. und Samstag, 28. Jänner wird das Kulturhaus Maria Gail jeweils um 20.00 erneut zum Zentrum des Villacher Faschingstreibens! Restkarten gibt es unter ksmg-karten@utanet.at oder der Hotline 0676 473 68 70! Alle Infos: www.ksmg.at