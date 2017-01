Neujahrsempfang 2017 der Jungen Wirtschaft

14.01.2017, 16:45 Uhr

Junge Wirtschaft startet mit positiver Bilanz ins neue Jahr.

VELDEN. Die Junge Wirtschaft feierte am Freitag den 13. den Neujahrsempfang 2017 in der GIG Bar in Velden. Neben der Rückschau auf die positive Bilanz der letzten Jahre wurden Brigitte Truppe, welche auch die goldene Ehrennadel der Jungen Wirtschaft verliehen bekam, und Wolfgang Kuttnig in ihren Positionen als Landesvorständin und Geschäftsführer der JW verabschiedet. Ihnen folgen Marc Gfrerer als Landesvorstand und Melanie Jahn als Geschäftsführerin nach.Unter den Gästen gesehen wurden unter anderem: Die neue Bundesvorsitzende Amelie Groß, Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, Finanzexpertin Christiane Holzinger, Wirtschaftsbunddirektor Markus Malle, Etikettetrainerin Maria Radinger,sowie Wirtschaftsbundobmann Franz Pacher.