Villacher Musikverein glänzte mit Bruckner-Konzert in Italien

24.01.2017, 19:05 Uhr

Am Freitag, 20. Jänner 2017, im Dom von Pieve di Soligo/Provinz Treviso/Italien ließ die Neue Sinfonie Villach, das Sinfonieorchester des Villacher Musikvereines, unter der Leitung von Dirigent Dr. Gabriele Di Toma ein Feuerwerk der Musik erklingen. Neben Bruckners 1. Symphonie und Egmonts Beethoven und Leonore 3 stand auch ein wunderbares "Santa Maria" von Mauro Ferrari im Mittelpunkt, das von der hervorragenden Sopranistin und Konse-Professorin Francka Šenk gesungen wurde. Begleitet wurde sie von der Solo-Oboistin Angelika Urbancek und den Streichern des jungen Orchesters.Das Projektorchester des Villacher Musikvereines bestand diesmal aus Musiklehrern aus ganz Österreich, dem Konzertmeister des Bruckner Orchesters Linz, Roman Krainz, ambitionierten Semi-Profis aus ganz Kärnten, Profimusikern der Stuttgarter Philharmonie, sowie einem erheblichen Teil von KONSE Studenten des Landes Kärnten, ebenso wie aus Studenten und Profimusikern aus Italien und Slowenien. Insgesamt 9 Nationen musizierten an diesem Abend in Einklang miteinander und wurden via LIVE-Stream weltweit übertragen.Im bis zum letzten Platz gefüllten Dom, befanden sich unter anderem zahlreiche Vertreter von Kirche und Politik, sowie der umliegenden Provinzen. Der Obmann des Villacher Musikvereines, Dr. Josef Paul, überreichte einen Gruß der Stadt Villach und eine Rosenmontag-DVD an den Organisator des Konzertes Raoul Bernardi, der mit seiner Stiftung "Francesco Fabbri" diesen berührenden Abend im Rahmen der „Grandi Concerti“ ermöglichte. Exakt 40 Jahre vor dem Konzerttermin verstarb Francesco Fabbri, der ein bedeutender Regionalpolitiker und Minister mehrerer italienischen Regierungen war und auch heute noch großes Ansehen in der Region und in ganz Italien genießt.Ein Dank gilt an alle Beteiligten dieses Projektes, besonders der Musikschule Villach für die Bereitstellung des Probenraumes. Ein weiterer Dank geht an die Stadt Villach für das unermüdliche Bemühen uns in unserem Tun und der Nachwuchsförderung zu unterstützen, ebenso wie an das KONSE Klagenfurt, ohne dem viele unserer Projekte nicht möglich wären!

Konzertankündigung: Am Montag, 27.Februar 2017, findet um 19.30 Uhr im Congresscenter Villach unser jährliches Rosenmontagskonzert statt. Diesmal steht der Wiener Philharmoniker a. D., Prof. Gerhard Kaufmann (Cello) am Dirigierpunkt und führt unser Orchester, welches zu diesem Zweck aus Musikschülern, Lehrern, Studenten, Profimusikern, ambitionierten Hobbymusikern und ehemaligen Wienerphilharmonikern besteht, durch ein Programm unter dem Titel „Anekdoten eines Wiener Philharmonikers“. Karten sind dazu über Ö-Ticket, bei allen Musikern, über Kleinezeitung-Shop und unter villacher.musikverein@gmail.com erhältlich!Nähere Infos unter www.villacher-musikverein.at