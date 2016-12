WEIHNACHTSZEIT - eine besinnliche Zeit ; voller Besinnlichkeit und jahrzehntelanger Erinnerungen ...

11.12.2016, 10:29 Uhr

so formuliert erzählte mir einst mein älterer Bruder Heinzeine Weihnachts - Geschichte unserer Familie.Also, ich habe folgende Erinnerungan damals, in den Kriegsjahren,in dem auch unser Vater an der Front,in das Kriegsgeschehen mit eingezogen wurde,und ich war gerade einmal acht Jahre alt.Zuvor hat Papa einige starke Deckenstützenaus Holzstämmen und Eisenstangenim Keller angebracht.Bei Flieger-Alarm hielten wir uns alle im Kellerunseres Hauses auf, und ich bewunderte die Art und Weiseder strammen Verklemmungen;auch hatte unser Vater das einzige Kellerfenstermühevoll vergrößert,damit wir alle bei einem Bombentreffermöglichst schnell raus konnten.

Unsere Eltern hatten 1943 schon fünf Kinder.Hildegard, war seit dem besagten Sommerunser neues Geschwisterchen.In unserer Heimatstadt fielen jetzt statt "einfache",zerstörende Bomben, die ersten Luftminen,wie brennende Tannenbäume vom Himmel.Nun ja, unser Vater hatte Weihnachtsurlaub bekommen.Er reparierte schnell einige unserer kaputten Fenstermit klapperten, windschiefen Bretter;die nachts bei Erschütterungen grässlich klappertenund selbst uns Kindern den Schlaf raupten.Ferner hatten die Druckwellen der detonierenden Luftminenviele Dachziegel weggefegt,und unser Vater reparierte alles, was ihm möglich war.Mein sehnlichster Wunsch an das Christkind war,wie schon die Jahre zuvor,ein ganzes Brot für mich allein zu bekommen;aber - der Wunschzettel an das Christkindwar wohl nicht zustellbar!Unsere Mutter versuchte, uns mit ein paar grünen Nadelzweigenund Kerzenlicht uns Kinderneine adventliche Stimmung zu zaubern,das waren dann auch die Momente, wo wir stummihren wunderschönen Weihnachtsgeschichten lauschten,die sie uns auswendig vortrug.Die Großstadt lag zu der Zeit schon in Trümmern,aber unser Haus stand nochund dennoch,beschloss und drängte unser Vater am Heiligen Abendden Umständen entsprechend, es ihm möglich erschien,seine Familie in sein Heimathaus aufs Land, unterzubringen,bevor er wieder an der Front musste.Eile war geboten, sie war das,was in den Kriegsjahren zählte,wenn man die Chance ergriff,der vernichteten Zerstörung zu entkommen.Dort auf dem Landgut, inmitten der endlosen Wälderhofften wir dem Bomben- Hagel in der Stadt zu entfliehen,und wir kletterten alle in dem schon überfüllten Zug.Auf der Fahrt sahen wir, soweit das in dem Gedränge möglich war,nur zerstörte Häuser und Brücken entlang der Bahnstrecke.In der Ortschaft, nahe am Ziel unserer Reiseverließen wir den Zugund wir gingen alle zu Fuß in der Dunkelheit der Nachtdie Gleise entlang;nur der bleiche Schein des Vollmondesleuchtete vom Himmel auf uns herab.Und wie ich so gebannt in den Sternenhimmel hinauf schau,sah ich plötzlich ein leuchten und flimmernund große Schneeflocken fielen auf uns herab.Eine nicht mehr bekannte, vertraute Sille umgab uns.Kein Zug war mehr zu hören, denn der war weitergefahren;so auch keine Flieger, keine Bomben!In der Stille hörten wir nur unsere Schritteauf den Eisenbahnschwellen und den Schotterwegen.Mir kam diese Nacht endlos vor,auch war ich zum Umfallen müde und hungrig,wie ich es heute nicht mehr beschreiben kann.Dann endlich nach einem Waldmarschstolperten oder gingen wir auf eine Ortschaft zuund unser Vater sagte: Es ist wohl gleich Mitternacht,aber mal sehen,ob unsere Verwandten uns bei sich übernachten lassen;morgen werden wir dann wohl mein Heimathaus erreichen.Was soll ich euch sagen: wir konnten nicht nur dort übernachten,sondern auch ein großer Topf Kartoffelnwurde für uns auf der Feuerstelle übergestelltund wir alle wurden einmal wieder so richtig satt!So gab es für uns alle doch noch ein gutes Weihnachtsessen!Auch stand dort ein mit Kerzen, Äpfeln und einigen Kugelnbestückter Weihnachtsbaumund aus den Gedanken heraus hörte ich unsere Mutter sagen:Ach ja, es ist ja Weihnachten!Am nächsten Tag fuhren wir alle mit einem Pferdegespannheim zu unseres Vaters Haus!Hildegard Stauder