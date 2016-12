Wo ist sie noch zu finden, die stillste, besinnlichste Zeit des Jahres; in froher Erwartung auf die heilige Nacht ...

17.12.2016, 06:06 Uhr

denn bald schon ist die Heilige Nacht.Sie bringt uns Hoffnung, stille Freude,denn das Wunder ist so nah!Und alle Jahre wieder,dann wird es wieder wahr:Zu Bethlehem geboren ist uns einst ein Kindelein...ICH WÜNSCHE EUCH ALLEN ZUM 4. ADVENTviel KERZENLICHT und BESINNLICHKEIT !Wünsche euch viele Momente der Ruhe,im hektischen Alltag,inmitten von Lichterglanzund vorweihnachtlicher Nächstenliebe,auf das schöne Weihnachtsfest.

Vielleicht gelingt es uns zu bewahren,bis hin zu unseren letzten Tagen:Das alte Brauchtum! Die Kultur!Die Liebe zur Heimat; zur Natur!Auch, dass all die schönen WEIHNACHTSBÄUMEnicht umsonst gefällt worden sind:Für die Zeit der glückseligen Weihnachtszeit!WEIHNACHTEN - muss man im Herzen spüren,so wie einst - in der Kinderzeit!Und so wie es einst meine Enkelin Julia ins D-Schulheft schrieb:Hallo, ich bin ein Christbaum!Bin ein junger Baum!Hab so viele Träume, will hoch hinaus.Will höher wachsen als alle um mich herum.Stolz und schön will ich sein,und prächtig anzuschauen...und werde gefällt...Weihnachten ist doch nur noch dafür da,dass man einen Baum aufstellt und ihn schmückt,und danach gleich wieder entsorgt.Weihnachten - ein Fest der Freude und Geschenke -aber nicht für uns Bäume!Ich bin echt so ein armer Baum;wenn zwar die bunten Kugeln auch glänzen,und Lametta und all die Sterne funkelnim leuchtenden Kerzenschein.Weihnachten für einen Tag,vielleicht auch für länger...Dann werde ich verbrannt und bin gestorben;vorbei mein Leben für die schöne WEIHNACHTSZEIT!