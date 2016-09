31 TeilnehmerInnen | 9 Ländern | 1 Location

27.09.2016, 22:43 Uhr

„31 Jugendliche aus 9 verschiedenen Nationen beschäftigten sich mit Workshops zu vielfältigen Themen wie Game-Education, Game-Building, kreative Spielentwicklung für lehrreiche Spiele in der Jugendarbeit. Weiteres wurden Arbeitsgruppen über Game Skills bei internationalen Jugendprojekten und zur Motivationserarbeitung abgehalten.“, hebt Initiator Marc Germeshausen hervor.Während dieser Woche stand das eigene Tun im Vordergrund der Aktivitäten. Umrahmt von fachlichen Inputs durch Experten aus Estland, Polen und Spanien, wurden wichtige Grundlagen transportiert und in Form von non-formalen Lernen in kreativen Workshops ausgearbeitet.Ein gemeinsamer Besuch in Villach rundete das Programm ab. Passend zum Thema probierte das Team den neuen Escape Room in Villach aus und besuchte das Jugendzentrum der Stadt Villach, um sich über die Thematiken auszutauschen.Unterstützt wird dieses Projekt aus Mitteln des EU-Bildungsprogramms „Erasmus+“, vom Landesjugendreferat Kärnten und vom Jugendreferat der Stadt Villach.