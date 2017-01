Angekündigtes Drauufer-Projekt: Von Baubeginn keine Spur

02.01.2017, 22:43 Uhr

Bereits im Herbst wollte die Villacher SPÖ mit dem Umbau des Drau-Ufers beginnen. Doch außer Ankündigungen ist bisher nichts geschehen.



Ehrgeizige Pläne

VILLACH (kofi). Die Pläne klangen ehrgeizig: Noch heuer werde die Stadt Villach damit beginnen, die Schutzmauer bei der Draubrücke niedriger zu machen, um so den Fluss optisch besser ins Stadtleben einzubinden. Für den Fall eines Hochwassers werde man auf mobile Schutzwälle zurückgreifen, wie dies etwa in Deutschland und Niederösterreich der Fall sei.Im April war es, als der mittlerweile ehemalige Stadtrat Andreas Sucher der WOCHE dieses Vorhaben präsentierte. Konkret ging es um den Bereich von der Draubrücke bis zum Burgplatz. In einem ersten Schritt hätten im Herbst westlich der Brücke Treppen errichtet werden sollen, die zur Drau hinunter führen (siehe Skizze unten). "Ähnlich wie beim Congress Center", sagte Sucher. 400.000 Euro sollten noch heuer investiert werden, die Gesamtinvestition in den kommenden Jahren hätte 1,5 bis zwei Millionen Euro betragen sollen.

Keine Bewilligungen

Jetzt, nach Jahreswechsel, zeigt sich: Nichts hat sich getan. Sucher nach den Gründen zu fragen, wäre sinnlos – er ist zwischenzeitig zurückgetreten. Sein Nachfolger, Harald Sobe, sagt, es gebe bei der Umsetzung der Pläne Probleme. Man müsse noch mit dem Kraftwerksbetreiber Verbund eine Lösung finden, denn dieser plädiere eher für eine Erhöhung der Mauer, als für eine Entfernung. Hintergrund: Der Verbund baggere die Drau nicht mehr so intensiv aus wie früher, daher steige der Wasserpegel.Von Seiten des Verbunds will man dies so nicht bestätigen. Man stehe den Stadt-Plänen grundsätzlich positiv gegenüber. Voraussetzung sei aber, dass es zu keiner Verschlechterung der Sicherheit käme und dass sämtliche behördliche Bewilligungen vorliegen. Davon kann derzeit keine Rede sein. Fazit: Bis dieses Projekt Wirklichkeit wird, fließt wohl noch viel Wasser die Drau hinunter.