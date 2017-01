Ausstellung Hermine Reisinger

AT

Am 4. Februar 2017 um 18.00 wird in der Papaya-Saftbar (Postgasse 2, Villach) die Ausstellung der Autorin und Künstlerin Hermine Reisinger eröffnet, bei der einige ihrer Acrylarbeiten sowie Miniaturen gezeigt werden. In ihren bildnerischen Werken setzt sich Reisinger vor allem mit dem gesellschaftlichen Wandel unserer Zeit sowie mit der Zukunft unserer Kinder auseinander. Die Schau wird rund einen Monat zu sehen sein.